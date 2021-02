AUR will die Maskenpflicht lockern

Bukarest (ADZ) – Die Parlamentarier der ultranationalistischen AUR wollen die geltende Atemschutzpflicht lockern: Drei AUR-Abgeordnete brachten am Dienstag einen Zusatzantrag zum Eilerlass der Regierung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ein, der vorsieht, dass die Maskenpflicht künftig nicht mehr im Freien, sondern lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln, geschlossenen öffentlichen Räumen sowie am Arbeitsplatz gelten soll, teilte die AUR-Fraktion bei Facebook mit. Es gebe „keinerlei Fachstudien, die belegen, dass das langzeitige Tragen eines Nasen-Mundschutzes tatsächlich zur Eindämmung der Epidemie beiträgt“, so die AUR.