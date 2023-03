Aurescu-Disput: Premierminister sprach Machtwort

Bukarest (ADZ) - Im Streit zwischen PNL-Vize Rareș Bogdan und dem technokratischen Außenminister Bogdan Aurescu hat Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă am Mittwoch ein Machtwort gesprochen: Wie die Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise berichteten, soll Ciucă zu Beginn der wöchentlichen Regierungssitzung klargestellt haben, dass „der eine an der Spitze des Auswärtigen Amtes in Bukarest und der andere in Straßburg als Europaabgeordneter bleibt“, der Konflikt zwischen den beiden habe umgehend im Rahmen einer Sitzung des Leitungsbüros der PNL beigelegt zu werden, so Ciucăs Postulat.