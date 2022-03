Aurescu: NATO muss Ostflanke „der Realität anpassen“

Brüssel (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat während des jüngsten Treffens der NATO-Außenminister die Bündnispartner angeregt, die Gestaltung der NATO-Ostflanke zu überdenken. Man müsse „die Lage an die Realität anpassen, die zeigt, dass die russischen Truppen in der Ukraine und in Belarus sind, also müssen wir alles überdenken“, so Aurescu. Der Außenminister verwies darauf, dass das Verteidigungsbündnis sich auch darauf einzustellen habe, dass Belarus zu einem „Militärdistrikt“ Russlands wird. Rumänien werde entsprechend ab 2023 seine Verteidigungsausgaben von 2 auf 2,5 Prozent des BIP erhöhen, so Aurescu.