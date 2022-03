Aurescu: Russlands Drohung ohne Basis

Bukarest (ADZ) – Die Drohung Russlands gegen Länder, die ukrainische Kampfjets auf ihren Flughäfen landen lassen, die anschließend russische Streitkräfte angreifen, sei im Falle Rumäniens ohne Basis, so Außenminister Bogdan Aurescu am Montag auf Europa FM. Die Erwähnung Rumäniens in diesem Kontext beziehe sich auf die wegen technischer Probleme erfolgte Notlandung eines ukrainischen Militärjets am 24. Februar in Bacău. Der Kampfjet verließ Rumänien am 1. März zwar in Richtung Ukraine – doch ohne Bewaffnung, stellte Aurescu klar.