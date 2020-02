Aurescu trifft Außenminister Heiko Maas 

Bukarest (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu hat am Donnerstag erstmalig seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas getroffen, auf den Tag genau 140 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland. Bei dem Gespräch im Auswärtigen Amt in Deutschland ging es großteils um bilaterale Angelegenheiten, im Vordergrund stand der Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum. Das Land würde alle Kriterien erfüllen, um beitreten zu können, außerdem wäre das Staatenbündnis ohne Rumänien nicht komplett funktionell, so Aurescu. Über die Wichtigkeit eines stabilen Dialogs zur Republik Moldau waren sich beide Außenminister einig.