Aurescu wird Richter bei Internationalem Gerichtshof

Der Friedenspalast in der niederländischen Stadt Den Haag, das Gebäude ist Sitz des Internationalen Gerichtshofs. | Foto: Wikimedia Commons

Bukarest/Den Haag (ADZ) - Der ehemalige rumänische Außenminister und Präsidialberater Bogdan Lucian Aurescu wurde von der UN-Generalversammlung und dem Sicherheitsrat zu einem von 15 Richtern beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag gewählt. Wie die UN am Donnerstag ankündigte ist der 50-jährige Diplomat und Jurist einer von vier neu gewählten Richtern, die anderen drei sind Sarah Hull Cleveland (USA), Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco (Mexiko) und Dire Tladi (Südafrika).



In verschiedenen Meldungen über die Plattform X (ehemals Twitter) beglückwünschten sowohl Staatspräsident Klaus Johannis als auch Außenministerin Luminița Odobescu den ersten rumänischen Richter beim Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen und fügten hinzu, die Wahl sei ein Erfolg der rumänischen Diplomatie. Johannis wertete das Votum auch als Widerspieglung des „starken Engagements“ Rumäniens für eine „auf Regeln basierende internationale Ordnung“.