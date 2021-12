Außenminister Aurescu bei OSZE-Konferenz

Bukarest/Stockholm (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu nimmt seit Donnerstag an der 28. Sitzung der Ministerräte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Stockholm teil. Laut Pressemitteilung des Außenministeriums findet das Treffen vor dem Hintergrund der „Krise der Instrumentalisierung von Migranten“ an der Grenze der Republik Belarus zu Polen, Litauen und Lettland sowie der Konflikte in der Ostukraine und Nagorny-Karabach statt. Zusätzlich wird Aurescu auf zwei Arbeitssitzungen zur Verbesserung des OSZE-Krisenmanagements und den Auswirkungen der Situation in Afghanistan auf die OSZE teilnehmen.