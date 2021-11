Außenminister Aurescu in Washington

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu befindet sich auf Dienstbesuch in den USA anlässlich zehn Jahre bilateraler Partnerschaft, infolge der das Raketenabwehrsystem in Deveselu, Kreis Olt, eingerichtet wurde, und hat am Montag seinen Amtskollegen Antony Blinken in Washington D.C. getroffen. Auf einer Pressekonferenz gab Bogdan Aurescu bekannt, dass u. a. das Abkommen zum Bau des ersten kleinen modularen Kernreaktors, die Stärkung der amerikanischen Präsenz in Rumänien, sowie die NATO-Partnerschaft und der Verzicht auf das Einreisevisum für die USA durch das Visa Waiver-Programm Gesprächsthemen waren.