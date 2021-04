Außenminister weiterhin besorgt

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu bleibt trotz des zugesagten Rückzugs der russischen Armee von der ukrainischen Grenze besorgt: Sonntag erklärte er auf Antena 3, die Rückzugserklärung Russlands zeige, dass das „schwere Gerät“ vor Ort bliebe und „sicher nicht allein“, es sei „kein vollständiger Rückzug“. Das Gerät könne „in einer zweiten oder weiteren Etappen des am Schwarzen Meer stattgefundenen Ereignisses“ genutzt werden. Aurescu erinnerte auch an die Aussage seines ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba von Freitag: Die russischen Einschränkungen für die See- und Luftfahrt in bestimmten Zonen des Schwarzen Meeres blieben bestehen.