Außenministerin verurteilt neue Angriffe auf ukrainische Donau-Häfen

Zerstörte Getreidesilos in einer der in der Nacht auf Mittwoch von Russland angegriffenen Donauhafenstädte an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Die ukrainische Botschaft in Bukarest appelliert in einem Pressekommunique an die Bevölkerung, keine Bilder und Filme mehr zu den Explosionen auf sozialen Medien zu veröffentlichen. Diese würden Russland bei der Präzisierung der Angriffe helfen und nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die dort lebende Zivilbevölkerung gefährden. | Foto: Regionalverwaltung Odessa via EPA/Agerpres