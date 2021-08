Auswärtiges Amt: 16 Rumänen aus Afghanistan ausgeflogen

Ein Militärflugzeug vom Typ C-130 Hercules ist am Dienstag in Richtung Kabul gestartet um 27 rumänische Staatsangehörige aus Afghanistan zu evakuieren. 16 Rumänen waren davor schon an Bord von Flugmaschinen der NATO-Partner ausgeflogen worden. | Foto: Verteidigungsministerium

Bukarest (ADZ) – 16 rumänische Staatsangehörige sind in der Nacht auf Dienstag aus dem im Chaos versinkenden Afghanistan ausgeflogen worden, weitere 27 warten noch auf ihre Evakuierung. Wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte, wurden die 16 an Bord von Flugmaschinen der NATO-Partner außer Landes gebracht. Sie alle sollen nun umgehend an Bord eines Militärflugzeugs vom Typ C-27 J Spartan den Heimflug antreten.



Ein weiteres rumänisches Militärflugzeug startete nach Angaben des Auswärtiges Amtes zudem in Richtung Kabul, um die restlichen 27 Rumänen aus Afghanistan nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban zu evakuieren. An Bord der C-130 Hercules-Flugmaschine befindet sich laut Presseberichten auch eine Spezialeinheit der rumänischen Streitkräfte, die die Sicherheit der Evakuierten sowie Mitglieder der Rettungsmission vor Ort gewährleisten soll.



Wegen der dramatischen Lage in Afghanistan und deren sicherheitspolitischen Auswirkungen berief Staatspräsident Klaus Johannis am Dienstag zudem den Obersten Verteidigungsrat des Landes (CSAT) zu einer Dringlichkeitssitzung ein. Die Sitzung wurde für den 25. August anberaumt.