Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein

Bukarest (ADZ) – Das Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter in Bukarest, Waleri Kusmin, wegen der „äußerst aggressiven Rhetorik“ seiner Gesandtschaft einbestellt. Wie das Außenministerium am Donnerstag in einer Presseerklärung mitteilte, ließ der für strategische Angelegenheiten zuständige Staatssekretär Iulian Fota den russischen Diplomaten wissen, dass die „wiederholt beleidigende und provokante Wortwahl in Bezug auf Rumänien und das Verteidigungsbündnis, dem das Land angehört, inakzeptabel“ seien – desgleichen auch die entmenschlichenden und realitätsfremden Schilderungen der russischen Diplomaten in puncto des von seinem Land geführten Angriffskriegs in der Ukraine.



Das Fass zum Überlaufen hatte aus Sicht des Auswärtigen Amtes ein jüngst auf der Facebook-Seite der russischen Botschaft veröffentlichter Beitrag gebracht, in dem vom „Gebell der NATO vor den Staatsgrenzen Russlands“ sowie „der Hauptdesinformationsquelle der Welt“ die Rede gewesen war.