Auswärtiges Amt rät zur Ausreise aus Russland

Bukarest (ADZ) - Das Auswärtige Amt rät allen Rumänen die sofortige Ausreise aus Russland sowie jede unnötige Reise nach Russland zu unterlassen, unter Anbetracht der dort eingeleiteten Teilmobilisierung. Gleichzeitig wird den in Russland lebenden Rumänen empfohlen, „größte Vorsicht walten zu lassen, große Menschenmengen und Orte zu meiden, an denen öffentliche Versammlungen stattfinden und sich nicht an Protesten oder anderen Demonstrationen zu beteiligen, die zu Gewalt auf den Straßen führen könnten“, so die Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes.



In einer zweiten Pressemitteilung erklärt das Auswärtige Amt, die Ergebnisse der in den letzten Tagen organisierten Referenden in den von russischen Truppen besetzten ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk, nicht anzuerkennen. Auch die USA, das Vereinigte Königreich sowie die traditionellen Verbündeten Russlands, Serbien und Kasachstan, haben ähnliche Erklärungen abgegeben.