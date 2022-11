Autoproduktion wächst um knapp 28 Prozent

Bukarest (ADZ) – Die rumänische Autoproduktion ist in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 27,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, verkündete der Verband der Fahrzeughersteller in Rumänien (ACAROM). Bis Ende Oktober wurden insgesamt 425.423 Fahrzeuge hergestellt, davon 166.404 Ford-Modelle, bzw. 258.569 in der Dacia-Fabrik in Mioveni. 2020 ist die Produktion im selben Zeitraum um knapp 20 Prozent gestiegen, 2019 um 4,3 Prozent. Bis Jahresende soll die Halbe-Million-Grenze überschritten werden.