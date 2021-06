Baciu: Covid-Zertifikat ab 1. Juli erhältlich

Bukarest (ADZ) – Am 1. Juli wird das Covid-Zertifikat auf europäischer Ebene eingeführt: Damit sollen Reisen ins Ausland, die Teilnahme an Veranstaltungen und Ähnliches ermöglicht werden, indem das Zertifikat ausweist, dass eine Person geimpft, kürzlich getestet oder von einer Corona-Infektion genesen ist.

Laut Andrei Baciu, Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Vizepräsident des nationalen Impfkomitees, liegt Rumänien bei der Entwicklung des Zertifikats im Zeitplan. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte er, dass der Sondertelekommunikationsdienst (STS) mit der Entwicklung einer Online-Plattform betraut sei. Dort könnten berechtigte Personen kostenlos ein Konto einrichten, das Zertifikat wird per E-Mail zugeschickt und kann anschließend auf dem Smartphone oder in ausgedruckter Form mitgeführt werden. Das Zertifikat wird in der jeweiligen Landessprache sowie Englisch ausgestellt und in allen EU-Mitgliedsstaaten gültig sein.