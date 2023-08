Bălăceanu-Stolnici mit hundert Jahren verstorben

Bukarest (ADZ) - Am Sonntag ist Prof. Dr. Constantin Bălăceanu- Stolnici, Mitglied der Rumänischen Akademie, im Alter von hundert Jahren in seiner Bukarester Wohnung verstorben.



Bălăceanu- Stolnici stammte aus einer der ältesten adeligen Familien Rumäniens, war Doktor der Medizin und einer der Begründer der Neurokybernetik und Psychokybernetik weltweit, Professor an unterschiedlichen Fakultäten und hat jahrzehntelang Leitungsfunktionen insbesondere im Forschungsinstitut für Geriatrie und Gerontologie eingenommen. Sein Name titelt auf über 25 Büchern und über 300 Studien, die in Rumänien und im Ausland veröffentlicht wurden. Nach der Wende war er einer der Gründer sowie Professor an der Ökologischen Universität Bukarest, wurde zum Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie berufen und hielt zahlreiche Titel und Orden inne, unter anderem den Ehrenorden „Stern Rumäniens“.



Seine umstrittene Zusammenarbeit mit der Securitate hat er niemals verschwiegen.