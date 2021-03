Balș-Brand: Schlussfolgerungen der Untersuchung

Bukarest (ADZ) – Premier Florin Cîțu (PNL) hat am Mittwoch das Fazit seiner Innenrevision zur Brandkatastrophe vom hauptstädtischen Balș-Klinikum bekannt gegeben: Festgestellt worden seien zahlreiche Mängel, so der Regierungschef, der Brand von Ende Januar sei zum einen auf eine Überlastung der veralteten elektrischen Infrastruktur und zum anderen auf den mangelnden Brandschutz vor Ort zurückzuführen - es habe an Rauchmeldern und Videoüberwachungsanlagen gemangelt, zudem seien die Wände nicht brandsicher gewesen. Cîțu teilte mit, infolge dieses Fazits die Antikorruptionsbehörde DNA einschalten zu wollen.