Balș-Katastrophe: Zahl der Toten steigt auf 16

Bukarest (ADZ) – Ein weiterer Patient, der im abgebrannten Pavillon V des Matei-Balș-Krankenhauses in Bukarest behandelt wurde, ist verstorben. Damit steigt die Anzahl der Opfer der Brandkatastrophe vom 29. Januar auf 16 Tote, zehn Betroffene befinden sich in kritischem Zustand.

In den letzten Tagen sind drei Patienten, die nach dem Brand in andere Spitäler gebracht wurden, verstorben – alle litten an einem schweren Verlauf von Covid-19. Forensische Untersuchungen sollen die Todesursache ermitteln.