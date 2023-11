Bargeldlimitierung erhöht Bankschaltergebühren

Bukarest (ADZ) – Infolge der neuen Regelungen zur Limitierung von Bargeldzahlungen haben bereits einige Banken ihren Kunden die Erhöhung der Bearbeitungsgebühren am Schalter ab dem 1. Januar bekanntgegeben, laut Nachrichtenportal Hotnews.ro. Zweck der Regelung sei, die Steuerhinterziehung durch Bargeldzahlungen in Griff zu kriegen, zumal starke Erhöhungen der Bargeldrücklagen festgestellt wurden (lat Hotnews um fünf Prozent in Lei bis auf 65 Milliarden Lei und um 500 Prozent in Euro bis auf 15 Milliarden Euro in den ersten beiden Trimestern dieses Jahres).



Die Regelung trifft jedoch Kleinhändler im ländlichen Raum hart, zumal deren Kundschaft vorwiegend bar bezahlt und es oftmals keine Bankzweigstelle in den Dörfern gibt. Seit 2008 hat sich in Rumänien die Anzahl der Bankzweigstellen von 6338 auf 3419 halbiert, wobei auf dem Land eine Filiale rund 9000 Kunden betreuen muss, in der Stadt rund 4700. Nur acht Prozent der Banken sind mit Selbstbedienungsautomaten ausgestattet.