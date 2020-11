Barna und Oros mit Coronavirus infiziert

Bukarest (ADZ) – Dan Barna, Vorsitzender der USR, gab am Donnerstag via Facebook bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Er fühle sich wohl und befinde sich in häuslicher Isolation.



Am selben Tag schrieb auch Landwirtschaftsminister Adrian Oros (PNL), dass sein Corona-Test positiv ausgefallen sei; so weit sein Gesundheitszustand ihm das erlaube, werde er seine Arbeit von Zuhause aus fortsetzen. „Passt alle auf euch und eure Familie auf und respektiert die Schutzmaßnahmen“, riet er der Bevölkerung.