Băsescu wegen Mitarbeit mit Securitate vor Gericht

Bukarest (ADZ) - Der ehemalige Staatspräsident Traian Băsescu hat am Donnerstag anlässlich der laufenden Ermittlungen im Fall seiner mutmaßlichen Zusammenarbeit mit der Securitate gesagt, er hätte nichts mit der Geheimpolizei zu tun gehabt, wie er dies wiederholte Male schon unterstrichen habe. Der Nationalrat für die Erforschung der Unterlagen der Securitate (CNSAS) hatte am 29. Mai erneut eine Untersuchung des Falles beim Bukarester Berufungsgericht beantragt und entsprechende Dokumente eingereicht, die unter anderem vom Rumänischen Nachrichtendienst SRI und dem Verteidigungsministerium ausgestellt worden sind. In einem Schreiben soll es laut Mediafax heißen, Băsescu habe über seine damaligen Kollegen ausgesagt und die Securitate bis nahe an den Regimesturz unterstützt. „Ich kommentiere den Prozess nicht (…) Ich und die CNSAS haben komplett verschiedene Gesichtspunkte, der Richter wird entscheiden“, so Băsescu bei seiner Ankunft beim Berufungsgericht.