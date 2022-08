Bauwesen mit zweitgrößtem Wachstum

Luxemburg (ADZ) - Nach Slowenien hat Rumänien im Monat Juni 2022 gegenüber demselben Monat des Vorjahres EU-weit das zweitgrößte Wachstum der Produktion im Baugewerbe erzielt. Laut Daten des Europäischen Statistikinstituts Eurostat liegt unser Land mit einem Plus von 5,9 Prozent über dem EU-Durchschnitt von +0,6% – für das gesamte zweite Quartal 2022 sind die Werte mit +2,2% für Rumänien bzw. +2,0% für die EU vergleichbar. Die Baubranche ist im Juni in Slowenien mit +27,2% (+24,3% im zweiten Quartal) am stärksten gestiegen.