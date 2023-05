Behörde: Bode nicht des Plagiats schuldig

Bukarest (ADZ) - Nach Ansicht des Rats für Ethik in Forschung, Entwicklung und Innovation soll Innenminister Lucian Bode in seiner Doktorarbeit nicht abgeschrieben, sondern nur falsch und uneinheitlich zitiert haben. Bode sah sich anschließend als Opfer einer von der USR gegen ihn geführten „miserablen Kampagne“. Das Urteil der dem Forschungsministerium seines Kollegen Sebastian Burduja nachgeordneten Behörde erfolgt nach der Bewertung von Bodes Alma Mater. Die Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg hatte im Januar seine Doktorarbeit als „höchstgradig mängelbehaftet“ bewertet und ein Plagiat bestätigt.