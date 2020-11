Behörden packen Gesundheitsreform an

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch nach einem weiteren Treffen mit Gesundheitsexperten und -behörden bekannt gegeben, dass eine grundlegende Reform des Gesundheitssystems in Angriff genommen wird. Die Regierung und er selbst seien „entschlossen, das zu tun“, was seit der Wende immer wieder auf die lange Bank geschoben wurde – allerdings seien diese Bemühungen eindeutig langfristige, die zudem die Unterstützung der aus Parlamentswahl vom 6. Dezember hervorgegangenen Mehrheit voraussetzen, so der Präsident.



Vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe vom Wochenende auf der Intensivtherapie der Corona-Klinik Piatra Neamț sagte Johannis, dass die Gesundheitsexperten zum einem Lösungen in puncto Überlastung der medizinischen Geräte in Krankenhäusern vorgeschlagen haben und als Erstes die Modernisierung der Medizingasanlagen sowie der elektrischen Infrastruktur der Hospitäler angepackt werden soll, wofür man EU-Mittel beantragen könne. Zum anderen sei man sich einig gewesen, dass eine optimale Wartung der Krankenhaus-Technik gewährleistet und die das Gesundheitssystem betreffenden „Rechts- und Finanzinstrumente“ überdacht und novelliert werden müssen.