Behörden warnen vor Betrugsversuchen

Bukarest (ADZ) - Die Finanzaufsichtsbehörde (ASF) und die Nationalbank (BNR) haben am Montag vor Betrugsversuchen über verschiedene Tricks gewarnt und jeweils klargestellt, dass sie keine Investitionsempfehlungen machen. ASF gab bekannt, dass im Namen der Finanzaufsicht in jüngster Vergangenheit Telefonanrufe getätigt wurden, bei denen falsche „Angebote“ gemacht und auch die Servicenummer der Behörde (0800.825.627) vorgetäuscht wurde. In Verdachtsfällen solle sofort der Telefonanruf unterbrochen und die Finanzaufsicht kontaktiert werden, so ASF weiter.



Eine andere Masche beschreibt die Nationalbank in einer Mitteilung, hierbei sollen auf verschiedenen Plattformen und in Sozialen Medien gefälschte Videos des Notenbankgouverneurs Mugur Isărescu erschienen sein. In den sogenannten „Deepfake-Videos“ – realistisch wirkende Medieninhalte, die durch Techniken der künstlichen Intelligenz abgeändert, erzeugt bzw. verfälscht worden sind – werden Finanzinvestitionen über eine inexistente Plattform empfohlen.