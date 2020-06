Bei Covid-19 Krankengeld in Höhe des Gehalts

Bukarest (ADZ) - An Covid-19 Erkrankte erhalten ab sofort 100 Prozent ihres Gehalts als Krankengeld ausbezahlt, auch wenn sie noch keine 12 Monate krankenversichert sind, was üblicherweise das Minimum für eine Beantragung von Krankengeld darstellt. Ombudsfrau Renate Weber begrüßte diese Entscheidung der Regierung. Covid-19 wurde in die Liste der chirurgischen Notfälle und Infektionskrankheiten vom Typ A aufgenommen, was Voraussetzung für diese Maßnahme war. Die Ombudsfrau hatte am 30. April eine entsprechende Eingabe beim Ministerium für Arbeit und Soziales sowie beim Gesundheitsministerium getätigt.