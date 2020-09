Belarus: EU-Botschafter schützen Nobelpreisträgerin

Der rumänische Botschafter in Belarus, Viorel Moșanu (Foto – erster von rechts) und weitere EU-Diplomaten haben am Mittwoch einen Schutzschild um die weißrussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch (Bild - Mitte), dem letzten noch freien Leitungsmitglied des Koordinationsrates der Opposition, gebildet. Foto:Ann Linde/Twitter

Minsk/Bukarest (ADZ) - Die Botschafterinnen und Botschafter Rumäniens, Österreichs, Schwedens, Litauens, Tschechiens und weiterer EU-Staaten in Minsk haben am Mittwoch die weißrussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch besucht – das letzte auf freiem Fuß verbliebene prominente Mitglied des Koordinationsrates der Opposition, das in den vergangenen Wochen die Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko organisiert hat.



Im Grunde bildeten der rumänische Botschafter Viorel Moșanu und die restlichen Diplomaten einen Schutzschild um die Schriftstellerin, um deren mögliche Festnahme zu verhindern. Die 72-Jährige hatte davor über das belarussische PEN-Zentrum bekannt gegeben, dass Unbekannte vor ihrer Wohnung in Minsk aufgetaucht waren und an ihrer Wohnungstür läuteten. „Von meinen Freunden und Gleichgesinnten aus dem Präsidium des Koordinationsrates ist niemand mehr übrig geblieben. Alle sind im Gefängnis oder aus dem Land geworfen worden“, kommentierte Alexijewitsch die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Maxim Snak sowie die Entführung und Verhaftung der Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa von Dienstag.