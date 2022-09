Belarussischer Diplomat einbestellt

Bukarest (ADZ) - Der Geschäftsbeauftragte der belarussischen Gesandtschaft ist am Sonntag ins Außenministerium einbestellt worden, nachdem der belarussische Autokrat Alexander Lukaschenko am Vortag in einer Rede behauptet hatte, dass die Vereinigten Staaten „Europa in einen in der Ukraine ausgetragenen Krieg gegen Russland drängen“ würden und „nach der Ukraine die Moldau, baltischen Staaten, Polen oder Rumänien“ an der Reihe sein könnten. Rumäniens Außenministerium verwies dabei gegenüber dem Diplomaten ausdrücklich auf die „Verantwortung“, die auf Belarus „als Komplize Russlands bei dessen Angriffskrieg in der Ukraine“ entfällt.