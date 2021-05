Benone-Marian Matei neuer Polizeipräsident

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîţu hat am Donnerstag Benone-Marian Matei zum Leiter der Rumänischen Polizei ernannt. Matei löst mit der bereits im Amtsblatt „Monitor Oficial“ veröffentlichten Ernennung Interimschef Eduard Miri]escu ab und hält den Rang eines Staatssekretärs inne. In seiner letzten Verwendung war Benone-Marian Matei Leiter der Direktion für Spezialoperationen (DOS), Staatspräsident Klaus Johannis hatte ihn im November letzten Jahres per Präsidialdekret zum Quästor ernannt. Davor war er als Polizeioffizier in der Brigade für die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität in Bacău tätig gewesen.