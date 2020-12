Beratungen mit Parteien in Cotroceni am Montag

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat für Montag die Beratungen mit den Parteien angesetzt. Eingeladen in Schloss Cotroceni ab 11 Uhr sind die Vertreter der fünf Parlamentsparteien sowie der Fraktion der nationalen Minderheiten, um deren Vorstellungen über die Bildung der neuen Regierung zu erfahren. PSD-Vorsitzender Marcel Ciolacu erklärte am Donnerstagabend, seine Partei werde der Einladung folgen, aus der PSD-Delegation werde der von der Partei als Premierminister vorgeschlagene Arzt Alexandru Rafila jedoch fehlen, da sich dieser in häuslicher Isolation befindet, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.



Zu einem informellen Treffen des Staatschefs mit den Vorsitzenden von PNL, USR-Plus sowie UDMR ist es bereits am Donnerstag gekommen. Laut USR-PLUS-Kopräsident Dan Barna habe man weder über die Struktur der neuen Regierung noch über die Besetzung der Ministerien gesprochen sondern nur einen Fahrplan für die Gespräche über eine künftige Mitte-rechts-Regierungskoalition vereinbart. Ab heutigem Samstag sollen Gespräche zwischen Vertretern der drei politischen Formationen über die Prioritäten des Regierungsprogramms sowie die Struktur der Regierung stattfinden.