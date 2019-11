Bergarbeiter seit fünf Tagen im Untergrund

Bukarest (ADZ) - Seit Montag halten die Proteste in den Minen Paroșeni und Uricani im Kreis Hunedoara an. Etwa 100 Bergarbeiter haben sich im Untergrund verschanzt und verlangen von der Regierung eine gesetzliche Regelung, die ihnen finanzielle Abfindungen sowie ein fortlaufendes Dienstalter in den kommenden 22 Monaten für jene gewährt , die in dieser Zeitspanne verrentet werden. Die Minen werden Ende des Jahres geschlossen. Anfangs hieß es, die Arbeiter würden vom Energiekomplex Hunedoara übernommen werden, der befindet sich jedoch inzwischen in Insolvenz. Einer der Arbeiter musste am Mittwoch wegen seines schlechten Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht werden. Gewerkschaftsleiter László Domokos betonte, dass die Arbeiter zwar sehr müde seien, den Protest trotz aller Risiken aber fortsetzen werden, bis eine Lösung gefunden wird. Er appelliere an die Parlamentarier des Kreises Hunedoara, die Situation bei der Parlamentssitzung zur Einsetzung der neuen Regierung am Montag mitzubedenken.