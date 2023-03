Bericht: OMV Petrom soll 580 Mio. Lei nachzahlen

Bukarest (ADZ) - Der Energiekonzern OMV Petrom soll in Folge von Kontrollen durch die Betrugsbekämpfungsbeamten des Finanzamts ANAF 581,7 Millionen Lei (knapp 120 Mio. Euro) zusätzliche Abgaben zahlen müssen. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenplattform profit.ro hervor, welcher sich auf ungenannte Behördenquellen bezieht. Laut dem Bericht soll es sich um Beiträge an den Energiewendefonds handeln.



In den vergangenen Wochen und Monaten gab es wiederholt Diskussionen darüber, ob OMV Petrom eine Übergewinn- bzw. sogenannte Solidaritätssteuer für Öl- und Gaskonzerne, die hohe Profite im Zusammenhang mit der Energiepreiskrise erzielt haben, zu zahlen hat. Im Zusammenhang damit hat ANAF eine längere Kontrolle zur Datensammlung bei OMV Petrom gestartet. Laut dem Vorsitzenden des Finanzamts, Lucian Heiuș, sollten die Informationen dem Finanzministerium für Absprachen mit der EU-Kommission – diese wurde für zusätzliche Abklärungen angerufen – zur Verfügung gestellt werden.