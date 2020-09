Besetzung von mehr Stellen an Schulen möglich

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Mittwoch bekannt gegeben, ein Gesetz zur raschen Besetzung von dauerhaft oder zeitweise vakanten Stellen an Schulen erlassen zu haben. Dieses mache den Weg frei, dass Personal vorübergehend auch ohne die eigentlich vorgesehenen Wettbewerbe im Auswahlverfahren eingestellt werden kann, und bezieht sich auf Aushilfslehrer, nicht didaktische Angestellte sowie medizinische Assistenten und Schulärzte.

Nun appelliert Johannis an die Lokalverwaltungen und Schulämter, das Schulpersonal entsprechend aufzustocken.