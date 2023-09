Bestechlicher Umweltschutzchef in Gewahrsam

Tulcea (ADZ) - Der Chef der Umweltschutzbehörde Tulcea, Dorin Meran, ist am Dienstag von Korruptionsjägern wegen Bestechlichkeit festgenommen worden. Wie die DNA Konstanza in einer Presseerklärung mitteilte, wurde Meran in flagranti ertappt, als er von einem lokalen Unternehmer eine Schmiergeldzahlung in Höhe von 25.000 Lei annahm – offenbar, um Milde in puncto der von der Firma des Bestechers begangenen Umweltsünden zu üben und diese mit einem geringfügigen Bußgeld davonkommen zu lassen. Der bestechliche Behördenchef soll nun umgehend einem Haftrichter vorgeführt werden, da die DNA für ihn U-Haft beantragt hat.