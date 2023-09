Betreiber der Unglückstankstelle festgenommen

Bukarest (ADZ) - Ionuț Doldurea und Cosmin Stânga, die beiden Inhaber der Betreiberfirma der drei Jahre lang illegal in Betrieb befindlichen Flüssiggas-Tankstelle in Crevedia, sind am Dienstagabend nach mehrstündiger Vernahme von Dezernenten der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen worden. Dem Sohn des PSD-Bürgermeisters von Caracal, Ion Doldurea, und dessen Geschäftspartner werden fahrlässige Zerstörung mit katastrophalen Folgen vorgeworfen. Bei den von ihrer Firma Flagas SRL betriebenen LPG-Tankstelle in Crevedia war es vor elf Tagen zu gigantischen Explosionen gekommen, die bis dato fünf Menschen das Leben kosteten.