Betrug bei Eurovision: Erklärung der EBU

Bukarest (ADZ) – Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat am Donnerstag in einer Pressemitteilung die Annullierung der Stimmen der Jurys von sechs Ländern, darunter Rumänien, im zweiten Semifinale des Gesangswettbewerbs erklärt und die Bedeutung der Integrität bei der Stimmenvergabe betont. Demnach hätten sich Rumänien, Polen, San Marino, Georgien, Montenegro und Aserbaidschan bevorzugt untereinander gewählt: 4 von 6 Länderjurys haben alle anderen 5 Länder (das eigene Land konnte man nicht wählen) in ihre Top 5 gewählt , eine in ihre Top 6 und eine in ihre Top 7.Vier der 6 Länder erhielten mindestens eine Maximalpunktzahl von den anderen 5. Die Stimmen der Jurys der 6 Länder wurden daraufhin durch automatisch generierte ersetzt.



Der rumänische staatliche Sender TVR hatte am Sonntag von EBU eine Erklärung für den Zuschlag der rumänischen Stimmen zugunsten der Ukraine verlangt. EBU erklärte, man habe die Ukraine nicht bevorzugt. Diese hätte aufgrund der Publikumsstimmen ohnehin gewonnen.