Biden und Macron: NATO-Ostflanke stärken

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis begrüßt die Ankündigungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch, im Falle einer Invasion der Ukraine die NATO-Ostflanke mit Truppen in Rumänien zu stärken. Diese „wichtige Aussage von Präsident Macron” sei ein „bemerkenswertes Resultat der ständigen Bemühungen von Präsident Johannis”, so Außenminister Bogdan Aurescu. Die Ankündigungen seien „ein Beweis der Solidarität und des starken Engagements” der beiden Länder für Rumänien und „eine glaubhafte Abschreckung im aktuellen, sehr komplizierten sicherheitspolitischen Kontext”.



Er betonte die Notwendigkeit eines Ausgleichs der stärkeren NATO-Präsenz im Norden und der am Schwarzen Meer. Eine Konsolidierung der NATO-Ostflanke müsse „so bald wie möglich” erfolgen. Auch Spanien und Dänemark hatten am Donnerstag erklärt, die NATO mit Fregatten im Schwarzen Meer zu unterstützen. Die Spannungen in der Region steigen von Tag zu Tag, seit Russland über 100.000 Soldaten an die ukrainische Grenze geschickt hat und dessen Forderung nach einem NATO Rückzug aus den osteuropäischen Staaten entschieden zurückgewiesen wurde.