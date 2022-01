Bilanz 2021: 14.000 Tonnen Müll an Grenzen zurückgewiesen

Bukarest (ADZ) – Im Zeitraum von Januar bis November 2021 haben rumänische Grenzbeamte in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzbehörde knappe 14.000 Tonnen Müll an den Grenzen zurückgewiesen und 22 Strafverfahren eingeleitet, laut Pressemitteilung der Grenzbehörde. Es handelte sich um Metall- und Holzreste, aber auch Aluminium, Gummi, Asbest, Altbatterien, Alteisen und Fahrzeugschrott, kaputte Haushaltsgeräte sowie diverse beschädigte elektrische und elektronische Geräte aus Europa, Asien und Nordamerika, deren Einfuhr verweigert wurde.

Von den insgesamt 244 illegalen Transporten wurden die meisten, 94 mit insgesamt 5975 Tonnen, am Grenzübergang Giurgiu zu Bulgarien festgestellt. An der ungarischen Grenze hält Großwardein/Oradea mit 65 Transporten und rund 850 Tonnen den Rekord. Aus dem Osten wurde nur ein einziger Transport mit 20 Tonnen Müll am Grenzübergang Albi]a zur Republik Moldau zurückgewiesen.