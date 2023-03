Bildungsgesetz: Was ändert sich für Lehrer?

Bukarest (ADZ) – Das von Bildungsministerin Ligia Deca am Montag vorgestellte Bildungsgesetz für den voruniversitären Unterricht, das nun zehn Tage zur öffentlichen Debatte steht, sieht folgende Neuerungen für Lehrpersonal vor: Die Entlohnung soll auf der Basis des mittleren Bruttogehalts (für 2023: 6789 Lei) progressiv erfolgen; für die Umsetzung existiere politischer Konsens in der Koalition. Die Leistungsnorm für Lehrer mit mehr als 15 Jahren Dienstalter soll reduziert werden, um erfahrenen Pädagogen die Möglichkeit zu geben, sich in Schulmanagement oder Mentorat anzubringen. Lehrer, die sich pensionieren lassen, erhalten eine Prämie in Höhe von zwei Gehältern. Die Ausbildung von Grundschullehrern wird von didaktischen Lyzeen auf Universitätsniveau angehoben. Das Absolvieren eines Masterats soll mit Prämien gefördert werden. Lehrer, die auf dem Land unterrichten, sollen eine Prämie von 5 Bruttogehältern erhalten, unter der Bedingung, 5 Jahre dort zu bleiben.