Bildungsgesetze nehmen erste Parlamentshürde

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordneten haben am Mittwoch die Entwürfe des Schulgesetzes bzw. des Hochschulgesetzes verabschiedet. Entscheidend ist jedoch die Abstimmung im Senat. Neues bringt insbesondere das Schulgesetz. So dürfen laut Vorlage Gymnasien nach der landesweit durchgeführten Lernstandserhebung in der 8. Klasse eigene Bewerbungsprüfungen für 50% ihrer künftigen Lehrplätze veranstalten. Für Diskussion in der Zivilgesellschaft sorgte, dass für das Abitur auch Religion als Wahlprüfungsfach vorgesehen ist. Zur Bekämpfung der Gewalt an Schulen sollen mit Zustimmung der Eltern Kameras in den Unterrichtsräumen zugelassen werden. Das Hochschulgesetz ermöglicht auf Vorschlag der PSD den Rektoren, weitere 10 Jahre im Amt zu bleiben und führt auch mildere Plagiatsvorschriften ein.



Bildungsministerin Ligia Deca sprach im Parlament von einem „ambitionierten“ Projekt und einem „schlüssigen“ Reformpaket, zu dem die Koalition voll stehe.