Bildungsministerium bestraft wegen Diskriminierung

Bukarest (ADZ) – Der Antidiskriminierungsrat (CNCD) hat am Mittwoch dem Bildungsministerium eine Geldstrafe von 10.000 Lei wegen der Streichung des sozialen Stipendiums auferlegt, welches Schülern eine Fahrtkostenunterstützung von 200 Lei für den Besuch eines Lyzeums an einem anderen Ort als dem Wohnort gewährte. Das Stipendium wurde Anfang September vom damaligen Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) aufgehoben, was für zahlreiche Schlagzeilen sorgte, zumal dies Schüler aus finanziell schwachen Familien benachteiligt.