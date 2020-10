Bislang kein einziger Grippefall dieses Jahr

Bukarest (ADZ) – Noch keine einzige Erkrankung mit der „echten Grippe“ wurde in diesem Herbst bestätigt, wie das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) am Donnerstag bekanntgegeben hat. Im vergangenen Jahr dagegen wurden bereits in der ersten Oktoberwoche fünf Fälle gezählt.

Auch ließen sich dieses Jahr fast dreimal so viele Menschen gegen Grippe impfen: Bis zum 19. Oktober 2019 nahmen 73.200 Personen aus der Risikogruppe die vom Gesundheitsministerium angebotene Impfung in Anspruch, bis zum 18. Oktober 2020 wurden dagegen bereits 187.253 Personen geimpft.



Auch die Anzahl an akuten Atemwegsentzündungen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gesunken. Zwischen 12. und 18. Oktober 2020 wurden landesweit 47.636 Fälle gemeldet – 42,7 Prozent weniger als in derselben Woche des Vorjahres (83.076 Fälle).



Das Phänomen lässt sich auch in anderen Ländern beobachten und wird auf die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus zurückgeführt.