Blankoscheck zum Aufräumen

Bukarest (ADZ) - Das „System“ habe laut Premierminister Marcel Ciolacu beim aufsehenerregenden Verkehrsunfall von 2 Mai, bei dem ein Fahrer unter Drogen zwei Menschen tötete, in einer „banalen Situation“ nicht funktioniert. Drei Polizisten, gegen die jetzt ermittelt wird, hatten den Täter kurz vor dem Unfall angehalten, ihn aber dann freigelassen, ohne ihn auf Drogen zu testen – obwohl er Drogen im Fahrzeug hatte.



Ciolacu zufolge habe Innenminister Cătălin Predoiu jetzt freie Hand, sein Haus von „oben bis unten“ in Ordnung zu bringen. Dass es nicht genug Drogentestkits gebe, ließ Ciolacu nicht gelten: Dann schreiben Sie sie dringend zur Beschaffung aus, forderte er auf der Regierungssitzung.



Predoiu selbst setzt eher auf einen sorgfältigen Ansatz als auf Tabula Rasa: Er müsse zuerst herausfinden, was passiert ist und dabei „professionell“ handeln. Unprofessionelles Vorgehen, bei dem der Minister Leute opfert, um gut in der Öffentlichkeit anzukommen, könnte zu einer Kettenreaktion führen.



Im Übrigen seien die vier hochrangigen Führungskräfte, die die Konsequenzen der Affäre zu spüren bekamen, nicht abgesetzt worden – sie hätten ihre Entlassung aus freien Stücken beantragt, sagte Predoiu.