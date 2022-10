Blue-Air-Flüge bleiben ausgesetzt

Bukarest (ADZ) - Der tief in den roten Zahlen steckende heimische Billigflieger Blue Air wird seine Flüge auch zum 10. Oktober nicht wiederaufnehmen können. Das teilte die insolvente Airline am Wochenende in einer Presseerklärung mit. Blue Air hatte Anfang September teils wegen haushoher Schulden und teils aufgrund behördlich eingefrorener Geschäftskonten den Betrieb eingestellt, damals den Kunden jedoch auch in Aussicht gestellt, diesen nach einer Kapitalrestrukturierung am 10. Oktober l. J. wiederaufnehmen zu wollen.