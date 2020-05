BNR: Finanzierung von Staat und Wirtschaft sichern

Bukarest (ADZ) - Notenbankchef Mugur Isărescu hat am Montag in einer Pressekonferenz erklärt, dass die Rumänische Zentralbank (BNR) in der kommenden Zeit als erstes Ziel „die Sicherung der nötigen Liquidität für die Finanzierung der Ausgaben des Staates und der Realwirtschaft“ habe. Ende März wurden die größten Spannungen am Finanzmarkt überstanden, die Notenbank hat dabei erstmals begonnen, Staatsanleihen am Sekundärmarkt zu kaufen, und Rückkaufvereinbarungen (Repo) ausgeweitet. Auf dieser Grundlage habe sich das Finanzministerium zwischen dem 1. April und 15. Mai ohne Schwierigkeiten Geld am Markt beschaffen können, so Isărescu.