Bode nach Serbien-Tragödie: Rumänien ist sicher

Bukarest (ADZ) - Laut internationalen Statistiken ist Rumänien ein sicheres Land. Dies erklärte Innenminister Lucian Bode (PNL) am Mittwochabend in einer Sendung auf TVR Info, als er im Kontext der Schulschießerei vom selben Morgen in Serbien, bei dem ein 13-Jähriger 9 Menschen tötete, über Gewalt in rumänischen Schulen befragt wurde. Laut genannter Statistik seien Klausenburg, Kronstadt, Temeswar, Jassy und Bukarest nach Einschätzung ihrer Bürger unter den sichersten 100 Städten der Welt eingestuft worden. Zwar kämen auch hierzulande Gewalt und Drogenkonsum in Schulen vor, doch habe das Innenministerium ein gemeinsames Vorbeugeprojekt mit dem Bildungsministerium und mehrere Drogenrazzien durchgeführt.



Landesweit interveniere die Polizei täglich in über 1400 Notrufen und rette jeden Tag etwa 1000 Leben, unterstrich Bode seine Aussage. In den letzten Jahren hätten Drogenbekämpfer des Innenministeriums zudem Rekordfunde erzielt.