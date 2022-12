Bode: Offener Brief an österreichischen Innenminister

Bukarest (ADZ) – In einem offenen Brief an Gerhard Karner drückt Innenminister Lucian Bode „tiefe Empörung“ über das Veto Österreichs zum Schengen-Beitritt Rumäniens aus, „ein unwürdiges politisches Spiel“. Am 23. November habe Karner ihm in Wien versichert, seine ablehnende Position richte sich nicht gegen Rumänien, nur gegen ein „dysfunktionales System, das auf keinen Staat erweitert werden solle“. Während der Ministerkonferenz des Salzburg-Forums in Bukarest am 16. November seien sich noch alle Mitglieder über den Beitritt Rumäniens einig gewesen. Zwei Tage später habe Karner erstmals Position gegen Rumänien bezogen.