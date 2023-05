Bode sieht Ciucă auch nach Rochade in einem Regierungsamt

Bukarest (ADZ) - Die mitregierenden Liberalen wollen im Präsidentenrennen vom kommenden Jahr auf ihren wenig charismatischen Parteichef Nicolae Ciucă setzen. Wie der Generalsekretär der PNL, Lucian Bode, den Medien sagte, ist seine Partei entschlossen, für die Präsidentenwahl den geeignetsten Kandidaten aufzustellen, wobei dieser aus Sicht der Liberalen kein anderer als der aktuelle Parteichef ist. Die PNL sei durchaus fähig, auch das künftige Staatsoberhaupt zu stellen und zudem nach 2024 „weiter zu regieren“, behauptete Bode trotz der mauen Umfragewerte seiner Partei.



Bezüglich der nahen Zukunft des scheidenden Regierungschefs sprach sich Bode überraschenderweise für „das bestmögliche Regierungsamt“ für seinen Parteichef aus – mit anderen Worten jenes eines Vizepremierministers. Der amtierende Innenminister fügte hinzu, dass dies lediglich seine persönliche Meinung sei, auf Ebene der Parteileitung sei diesbezüglich noch nichts beschlossen worden. Zweifelsfrei jedoch werde Ciucă „das tun, was der Liberalen Partei am meisten dient“, so Bode.



Bisher war Ciucă nach seinem Ende Mai anstehenden Rücktritt als Regierungschef stets als künftiger Senatspräsident gehandelt worden, zumal der Schritt bei liberalen Ex-Regierungschefs Tradition zu haben scheint – auch sein über ein Misstrauensvotum gestürzter Amtsvorgänger Florin Cîțu hatte anschließend das zweite Amt im Staat übernommen. Sollte der PNL-Chef es jedoch vorziehen, weiterhin ein hohes Regierungsamt auszuüben, so könnte er im Kabinett unter Marcel Ciolacu (PSD) entweder als Vizepremierminister ohne Geschäftsbereich weitermachen und dabei die von der PNL gehaltenenen Ministerien koordinieren oder aber die Ämter des Vizepremier- sowie des Verteidigungsministers übernehmen.