Bode über Drogenkontrollen im Hafen von Konstanza

Bukarest (ADZ) - Über die Drogenkontrollen im Hafen von Konstanza hat der ehemalige Innenminister Lucian Bode am Montag im Parlament erklärt, ein Problem sei der Mangel an Scannern. „Wir haben nur einen, und der ist veraltet“, vier wären erforderlich, für jede Hauptpforte zwei. Auf die Frage, warum in den letzten beiden Jahren kein einziges Gramm Drogen sichergestellt worden sei, verwies Bode auf die Bedeutung langfristiger Operationen, auch in Partnerschaft zwischen rumänischen, europäischen und außereuropäischen Behörden , die „mit Sicherheit Ergebnisse liefern“, wie die Sicherstellung von 1,5 Tonnen Heroin im Wert von 45 Millionen Euro im Jahr 2021 zeigte. Solche monate- oder jahrelangen Ermittlungen „laufen ganz sicher auch jetzt“, sei Bode überzeugt.



Im Hafen von Konstanza würden jährlich rund 700.000 Container abgefertigt, nach EU-Vorgaben müssten 3 Prozent überprüft werden. Allerdings werden alle Container aus Südamerika kontrolliert, behauptet Bode.