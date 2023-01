Bode unterliegt gegen UBB bei Gericht in Sălaj

Bukarest (ADZ) – Nachdem die Klausenburger Babeș-Bolyai Universität (UBB) die Doktorarbeit von Innenminister Lucian Bode (PNL) als Plagiat bewertete, hat der Innenminister auch vor Gericht einen Rückschlag hinnehmen müssen. Ausgerechnet das Landgericht Sălaj in der eigenen politischen Hochburg wies seine Klage gegen die Prüfung der Arbeit durch den UBB-Ethikausschuss als unbegründet ab. Bode gab sich auf Facebook gelassen – da die UBB noch vor der Verhandlung der Klage die Arbeit geprüft habe, sei vom Gericht verfahrensrechtlich ohnehin keine andere Entscheidung möglich gewesen.



Unbeirrt geht der Innenminister erneut gegen die Universität vor: Der Kampf um die Wahrheit gehe weiter, schrieb Bode, der jetzt wieder Klage einlegt.



Professor Dacian Dragoș, der den UBB-Ethikausschuss leitet, sehe nach eigenen Aussagen aber nicht, was Bodes Anwälte nun noch beantragen könnten. Allerdings sei es auch illegal, die Aberkennung des Titels zu beantragen, so Dragoș bei Euronews Rumänien.